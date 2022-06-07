Є декілька варіантів, – Зеленський пояснив, з ким Україна веде перемовини щодо експорту зерна

Російські окупанти досі блокують порти, що унеможливлює експорт українського зерна. Президент Володимир Зеленський розповів деталі переговорів щодо їхнього розблокування.

Глава держави розповів, що Україна веде перемовини щодо безперешкодного вивезення зерна з низкою країн та з Організацією Об'єднаних Націй. Однак головним гарантом у цьому залишається зброя, яку наша країна отримує від партнерів.

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Україна готова експортувати зерно

Зеленський заявив, що питання розблокування портів є для України важливим, адже наша держава готова відпускати зерно.

Ми маємо зараз інформаційний наратив Росії про те, що дефіцит харчових продуктів – через Україну, через те, що ми не вивозимо. Це є неправдою, і ви чудово про це знаєте,

– додав президент

Він наголосив, що країна-агресорка намагається поширювати цей фейк в державах Африки, Азії та Європи, де може виникнути дефіцит харчових продуктів. Глава держави обговорював розблокування українських портів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Нам потрібно, щоб був безпековий коридор для кораблів. Щоб флот тієї чи іншої держави забезпечив вивезення цього зерна. І ми говорили й з Британією, і з Туреччиною. Туреччина зараз знаходить формат, як надати нам гарантії", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що представники Туреччини та Росії під час зустрічі в Анкарі можуть порушити питання гарантій безпеки для турецького флоту під час вивезення українського зерна.

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Україна вивчає інші шляхи експорту

За словами Зеленського, Україна також вивчає альтернативні шляхи експорту зерна, адже є декілька варіантів, як його вивозити.

"Ми ведемо перемовини з близькими країнами, з країнами Балтії, з Польщею щодо вивезення невеликого обсягу Укрзалізницею. Але це не влаштовує ні нас, ні їх. І ризики дефіциту можуть бути через тривалий час вивезення", – заявив президент.

Він зауважив, що порти досі залишаються пріоритетним напрямом для транспортування українського зерна. Адже так його можуть дуже швидко вивезти.

"Якщо зараз у нас 22 – 25 мільйонів тонн заблоковані, то восени в нас може бути вже 75 мільйонів тонн. Що будемо робити? Тому без портів не зможемо", – додав Зеленський.

За словами глави держави, найпотужнішою гарантією безперешкодного вивезення українського зерна залишається зброя. Її розмістять задля розблокування водних коридорів.

Ми над цим працюємо з конкретними державами щодо конкретних протикорабельних систем і потроху вже отримуємо – можу це констатувати. Я вважаю, що це найкраща гарантія,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна використовує цю зброю не для погроз, а для того, щоб продемонструвати можливості оперативної відповіді на ймовірні провокації з боку Росії. Зеленський не бачить інших гарантій, крім світових країн, ООН та української зброї, зосередженої біля розблокованих коридорів.

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