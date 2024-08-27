Є домовленість з Польщею щодо незаконного перетину, таких осіб відправляли назад, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що з Польщею є домовленість про тих, хто незаконно перетинав кордон. Таких людей відправляли назад в Україну.

Про це президент розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає 24 Канал.

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Незаконний перетин кордону

Володимир Зеленський повідомив, що з Польщею є домовленість про повернення наших людей, які незаконно перетнули кордон. Країна їх повертає. Однак з іншими країнами щодо цього є проблеми.

Як вказав президент, з Молдовою, Румунією, Угорщиною – таких домовленостей немає. Гарант переконаний, що потрібно працювати з ними.

Водночас Зеленський зазначив, що щодо незаконного перетину кордону громадянами вже є прийняті рішення.

Через два тижні напрацюють свої рішення правоохоронні органи разом з прикордонниками. Що може бути, як з цим боротися – це виклики і велика проблема для нас. Маємо вірити, що буде результат за два тижні, принаймні на папері. Тоді будемо розуміти, як можна посилити і контроль, і відповідальність,

– наголосив глава держави.

Зазначимо, що днями скандальний нардеп та прихильник УПЦ МП Артем Дмитрук незаконно покинув Україну. Вже після втечі йому повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового.