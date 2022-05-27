Є дві причини, – військовий експерт пояснив маневри військ Білорусі на кордоні з Україною

Є певні загрози з білоруського напрямку і вони зрозумілі, про це знає наше командування. Проте, враховуючи особливість ландшафту, на Волині та Полісі не надто багато проїзних доріг, якими може рухатися важка техніка.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що на початку квітня теж доволі активно обговорювалась ймовірність введення в Україну на боці Росії білоруського війська, тобто це не перша така загроза, до неї готуються та тверезо оцінюють.

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"Білорусь у кінці квітня оголосила про масштабні навчання на всій своїй території – задіяними були майже всі полігони. На сьогодні задіяними є ті, які розташовані поблизу кордону України, та ті, які розташовані біля кордону із Польщею – у Брестській області, а також поруч із Литвою. Тому можна дійти до висновку, що білоруси "тренуються" практично по всій території", – говорить експерт.

Також, за словами Мусієнка, Білорусь призвала резервістів – це 430 осіб. Якщо рахувати загальну кількість військової потуги білорусів зараз – це близько 5 тисяч військовослужбовців, переважно із Сил Спеціальних Операцій.

Білоруські сили на сьогодні розпорошені по всіх полігонах, на наших кордонах зібрано близько 5 тисяч, сили оборони України розуміють небезпеку та є готовими до будь-яких дій з боку Білорусі,

– каже експерт.

Ми можемо їх зустріти та роззгромити, говорить Мусієнко. Він також зазначає, що маневри білоруської армії мають дві причини:

вони намагаються роззосередити наші сили оборони

Лукашенко шукає все нові причини, аби не піддаватись на тиск Путіна

Самопроголошений президент Білорусі не стільки переживає про Україну, він просто боїться, що може втратити свою владу. Йому страшно, бо якщо він піде на повномасштабне вторгнення, то його власні війська можуть повернутись на нього і скинути його багаторічний режим,

– переконаний Олександр Мусієнко.

Умовний полк Каліновського чи Пагоня розвернуться у бік Білорусі та разом із громадянським суспільством підуть проти Лукашенка, пояснює керівник Центру військово-правових досліджень, тому Лукашенкові це не до кінця вигідно, зі зрозумілих причин.

Це добровольче формування захисників, у більшості із білорусів. Утворився спершу батальйон, приблизно у лютому 2022 року. Мета формування – захист Києва та України від російських окупантів.

Угрупування Пагоня – це військова структура, сформована із добровольців з Білорусі, які брали участь у війні на Донбасі на боці України. Загін не воював як єдина бойова одиниця – його бійці натомість воювали невеликими групами у складі різних українських підрозділів. Загін був сформований у липні 2014 року, а тренувальний табір розташовано на Волині.

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