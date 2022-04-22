Є імовірність, що завтра відкриють гуманітарний коридор з Маріуполя, – Верещук

На завтра, 23 квітня, запланований гуманітарний коридор для евакуації з Маріуполя. Жителів просять стежити за інформацією і бути готовими покинути заблоковане місто.

На завтра заплановані гуманітарні коридори з Маріуполя

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя,

– написала Ірина Верещук.

Час і місце евакуації:

точка збору та сама – на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті";

час збору – о 10:00.

Жителів просять зачекати підтвердження

Міністерка попросила жителів Маріуполя стежити за офіційними повідомленнями і чекати підтвердження.

Пишу вам зараз, увечері, щоб, якщо завтра зранку таки вдасться пробити коридор, ви були трішки налаштовані та підготовлені,

– додала Верещук.

Та закликала не втрачати надії попри те, що стільки разів евакуація коридорами уже зривалась. Бо маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде.

Нагадаємо, 21 квітня вперше вдалось провести евакуацію жителів з Маріуполя – 4 автобуси організовано покинули блокадне місто та вирушили до Запоріжжя. Наразі люди у безпеці.

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