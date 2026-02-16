Є інформація, що Росія готує масований удар, – Зеленський

Окупанти не припиняють терор України. Стало відомо про нові наміри ворога.

16 лютого президент Зеленський провів селектор щодо ситуацїі в областях. Він наказав чиновникам бути готовими до нового масованого обстрілу.

Дивіться також У росіян завдання – обійти і захопити: Волошин про ситуацію у Гуляйполі

Що відомо про загрозу масованого удару по Україні?

Глава держави повідомив, що, за даними розвідки, Росія здійснює підготовку до чергового масованого удару.

На тлі майбутньої небезпеки президент доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоножку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту.

Також політик зазначив, що триває робота над прискоренням постачання ракет для ППО.

Нагадаємо, що під час комбінованих ударів по енергетиці Україна не мала, чим відбити балістику ворога, адже системи Patriot стояли порожні. Суттєву затримку із поставками ракет для протиповітряної оборони Володимир Зеленський критикував на форумі у Давосі.

У Мюнхені президент домовився з "Берлінським форматом" про пакети енергетичної та військової допомоги Україні, які мають надійти до 24 лютого.