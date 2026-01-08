Укр Рус
24 Канал Головні новини Є інформація, що вночі може бути новий масований удар, – Зеленський
8 січня, 19:04
1

Є інформація, що вночі може бути новий масований удар, – Зеленський

Поліна Буянова

Володимир Зеленський заявив, що в ніч на 9 січня російські війська можуть завдати масованого удару по Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України.

Читайте також Влада Києва закликає бути готовими до обстрілів і ще більших похолодань 

Коли росіяни можуть здійснити обстріл?

Володимир Зеленський повідомив, що 8 січня російські війська знову били по Україні – передусім по енергетиці та цивільному сектору.

Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття, 
– наголосив президент.

 