"Цієї ночі може бути масований обстріл": Зеленський терміново повертається в Україну

Росія готується до нового масованого удару по Україні. Він може відбутися вже сьогодні вночі.

Про це Володимир Зеленський повідомив на спільній з прем'єр-міністром Ірландії пресконференції.

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Коли буде масована атака на Україну?

Сьогодні є інформація, дуже неприємна, про підготовку чергового російського масованого удару. Є дані розвідки,

– сказав президент під час спілкування з медіа.

Він додав, що після цього брифінгу разом зі своєю командою буде швидко повертатися з Ірландії в Україну.

Глава держави попросив українців бути сьогодні особливо обережними і зважати на сигнали повітряної тривоги.

Знаємо, що Путін вже певний час готував цей масований удар по Україні. Він не перший. Цієї ночі саме така загроза,

– уточнив Зеленський.

До слова, моніторингові канали також пишуть про високу ймовірність масованого обстрілу цієї ночі.

З останнього масованого удару минуло 15 днів. Ворог за цей час встиг підготуватись до наступної масованої ракетно-дронової атаки.

Задля неї минулої ночі було передислоковано 4 борти Ту-95мс з аеродрому "Укранїка" на аеродром "Енгельс" та "Оленья". Також нещодавно відмічено передислокацію пускових установок "Іскандер" з Далекого Сходу у Брянську область.

Нещодавно з'явилося повідомлення від естонської розвідки. Вона вважає, що Росія тимчасово зменшила кількість ударів по Україні, щоб накопичити ракети й дрони для нової масованої атаки.

За даними міноборони Естонії, минулого тижня окупанти випустили близько 900 дронів і 12 ракет – це значно менше, ніж раніше.

Тим часом у ГУР застерігали, що російська армія накопичила близько 120 гіперзвукових ракет "Циркон". Вони є вкрай складною ціллю для української протиповітряної оборони.