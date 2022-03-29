Є люди, які після примусового вивезення в Росію повернулися в Україну, – Верещук

Російські військові масово вивозять українців з окупованих територій в Росію. На щастя, деяким нашим громадянам вже вдалося повернутися на Батьківщину.

Росія вивезла з України вже близько 40 тисяч цивільних. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

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Росія безрезультатно хоче створити картинку у західних ЗМІ та для свого внутрішнього споживача про те, що вона миротворець, який допомагає російськомовних на Сході та Півдні нашої держави покинути таку ненависну їм землю. Очевидно, що це насильницьке вивезення,

– сказала міністерка.

Верещук зазначила, що для людей, які змогли повернутися, вже готують програму підтримки. Це необхідно, аби українці знали, що тут їх чекають та допоможуть.

Також політикиня порадила українцям, яких насильно вивезли в Росію, телефонувати в українські консульства та посольства.

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