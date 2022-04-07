Є міста та села, де енергетична інфраструктура знищена повністю, – Шмигаль
Ворожі обстріли пошкодили багато об'єктів в Україні. Є міста та села, в яких енергетична інфраструктура знищена повністю.
Фахівці наразі намагаються все відремонтувати. Про це під час брифінгу розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.
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В деяких населених пунктах енергетична інфраструктура знищена повністю
Прем'єр зазначив, що надзвичайно важливий етап роботи – це відновлення критичної енергетичної інфраструктури. Мовиться про електроенергію, водо- та газопостачання.
Роботи вже розпочались там, де були незначні пошкодження. Вже вдалося відновити світло та воду. На жаль, є міста та села, де енергетична інфраструктура знищена майже повністю, тому роботи займуть якийсь час,
– зауважив Шмигаль.
Проте, за його словами, на відновлення кинуть усі необхідні сили, зокрема з інших регіонів.
Дивіться звернення Дениса Шмигаля:
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