"Є можливість виїхати до Харкова": українці завзято тролять росіян після вибухів у Бєлгороді

Напередодні, 29 березня, у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи. І поки росіяни бідкаються, українські кібервоїни активно працюють у мережі. Результатами їхньої роботи стали не лише меми, а й низка інфовкидів, які навели справжній переполох на Росії.

Ті мешканці Росії, які ще можуть зайти у свої соцмережі, зазнали розгромної поразки в інформаційній війні на, так би мовити, бєлгородському фронті.

Тут більше У російському Бєлгороді прогриміли потужні вибухи

Після вибухів, що пролунали в місті ввечері 29 березня, наші кібервійська поширили низку жартівливих повідомлень у мережі. І їх панічно підхопили росіяни, повідомляє 24 канал.

"Мітки", "диверсанти" та інші причини негайно тікати з Бєлгорода

Тепер у місцевих чатах розносять фейки, якими росіяни атакували нас у перші дні повномасштабної війни. Зокрема, бєлгородців попереджають про розставлені в місті мітки та позначені на мапі "фермерські господарства" (їх вважають наступними цілями для "ударів").

Бєлгородці шукають "ворожі мітки" / Фото з соцмереж

Куди ж без українських та натовських диверсантів, які нібито зайшли в російське місто.

Мешканців Бєлгорода попереджають про українських "диверсантів" / Фото з соцмереж

Кажуть, "азовці" їздять російським містом на військовій техніці, що маркована літерою Z.

Українці тролять росіян після вибухів у Бєлгороді / Фото з соцмереж

І поки "сусіди" панікують, українці запрошують їх до, наприклад, Харкова. Наше місто готове "гостинно" зустріти російських біженців. Рекомендуємо поквапитися з евакуацією, бо, подейкують, жителям прикордонних з Україною регіонів уже не дозволяють виїхати. Імовірно, чекають "зеленого коридору".

Росіян запрошують "евакуюватися" до Харкова / Фото з соцмереж

І найслушніша порада дня для росіян. Можливо, коли вони припинять дивитися своє пропагандистське телебачення, то й припинять підтримувати "спецоперацію".

Українці тролять росіян / Фото з соцмереж

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