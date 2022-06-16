Є набагато менше поранених та вбитих, – Костенко частково спростував заяву Арахамії про втрати

За словами Арахамії, середня цифра за день – це від 200 до 500 убитих і набагато більше поранених в лавах українських захисників. Нардеп та "кіборг" Роман Костенко не зовсім погоджується із такою цифтрою, та розповів від чого залежать масовані втрати ЗСУ на фронті.

Про це 24 каналу розповів народний депутат Роман Костенко. Він також зазначив, що заява Давида Арахамії про численні втрати у лавах ЗСУ, може бути просто неправильно пояснена.

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Я спілкувався із командуванням наших Збройних Сил і остання інформація щодо вбитих та поранених в цілому – набагато менша,

– заспокоїв Роман Костенко.

Ця цифра поширюється на всю лінію фронту по Україні, а не лише на Донбасі. Можливо, це інформація за один конкретний день, додає народний депутат.

"Коли ми із побратимами, у напрямку Миколаєва захоплювали плацдарм із річкою Інгулець, що не доводилось її форсувати при подальших контрнаступальних діях – у нас було чимало втрат, бо ворог бив з усієї зброї, використовував всі види артилерійських установок", – пояснює Костенко.

Як виникають великі втрати серед ЗСУ

Де є масовані удари від ворога – там втрати трохи більші, пояснює нардеп. Зараз лінія фронту трохи вирівнялась, хлопці вже суттєво "закопалися", тому завдати критичних ударів окупантам стане важче, додає він.

За словми Романа Костенка, можливо, йшлось про певний прорив чи наступ, де ми багато втратили наших захисників, але говорити, що в цілому у нас такі величезні втрати – не варто.

Кіборг Роман Костенко спростував інормацію Арахамії про втрати: дивіться відео



ЗСУ ефективно контрнаступають на Херсонщині

15 червня в американському Інституті вивчення війни заявили, що українські воїни успішно атакували росіян на Півдні й змусили їх перейти в оборону. За даними дослідників, до тимчасово окупованих територій Херсонської області ЗСУ залишилося 18 кілометрів.

Згодом в ефірі національного телемарафону мер захопленого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що наші захисники максимально наблизилися до Херсону. Зокрема, до міста бійцям залишилося всього 10 – 15 кілометрів.

Звільнення Херсону – стратегічна ціль

Збройні Сили України мають стратегічну ініціативу та просуваються у бік тимчасово окупованого Херсона. Завдяки контрнаступальним діям українських захисників вдалося звільнити ще низку громад на Херсонщині.

Бійці ЗСУ наразі перебувають за 18 кілометрів від обласного центру, заявляв раніше Олексій Арестович. Така відстань дозволяє українцям завдавати по позиціях ворога масовані артилерійські удари.