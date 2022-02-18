Є надія уникнути серйозного загострення на Донбасі, – Гармаш
Очільник російського МЗС Сергій Лавров закликав Захід притримуватись фрази "пацан сказав, пацан зробив". Є ймовірність, що Росія таки хоче домовитись із США, хоч і "пацанським акцентом".
Про це в ефірі 24 каналу сказав представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він розповів, що у ТКГ часто чує російський вуличний акцент з боку представників Росії.
До теми Через обстріли на Донбасі: Україна вимагає скликати екстрене засідання ТКГ
За словами Гармаша, такі вислови росіян – звично для їхньої дипломатії.
Якщо Росія таки старається якось домовитись із США, навіть на рівні пацанських домовленостей, вони ще надіються використати дипломатичні інструменти. Тому ще є надія на уникнення серйозного загострення на Донбасі.
Гармаш про дії Росії: дивіться відео
Зухвалі вислови Лаврова: останні новини
- Лавров у такому "пацанському стилі" відповів Заходу на "гарантії безпеки".
- Також він називав переговори з Британією "розмовою глухого з німим".
- Лавров цинічно порівняв Дмитра Кулебу з Геббельсом. Все через відмову вести переговори з бойовиками.