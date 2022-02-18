Є надія уникнути серйозного загострення на Донбасі, – Гармаш

Очільник російського МЗС Сергій Лавров закликав Захід притримуватись фрази "пацан сказав, пацан зробив". Є ймовірність, що Росія таки хоче домовитись із США, хоч і "пацанським акцентом".

Про це в ефірі 24 каналу сказав представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він розповів, що у ТКГ часто чує російський вуличний акцент з боку представників Росії.

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За словами Гармаша, такі вислови росіян – звично для їхньої дипломатії.

Якщо Росія таки старається якось домовитись із США, навіть на рівні пацанських домовленостей, вони ще надіються використати дипломатичні інструменти. Тому ще є надія на уникнення серйозного загострення на Донбасі. Сергій Гармаш Представник української делегації у ТКГ

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