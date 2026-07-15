Є найбільш підготовленою людиною на посаду прем'єра, – Зеленський про Корецького

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сергій Корецький є найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра України. За словами глави держави, таке рішення продиктоване ключовими викликами, які стоять перед країною.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн.

Що сказав Зеленський про Корецького?

За словами президента, кадрові рішення ухвалюються з урахуванням головних пріоритетів, які нині стоять перед Україною. Одним із них Зеленський назвав дипломатичну роботу для досягнення припинення вогню, а також підготовку країни до осінньо-зимового періоду.

Президент наголосив, що до зими Україна має бути максимально готовою, і саме цей напрямок зараз є одним із ключових для уряду. У цьому контексті Зеленський заявив, що вважає Сергія Корецького найбільш підготовленою людиною для роботи на посаді прем'єр-міністра України.

Також глава держави повідомив, що 15 липня Корецький має зустрітися з парламентською фракцією. Під час цієї зустрічі планується обговорити деталі майбутньої роботи уряду, зокрема його персональний склад.

Крім кадрових питань, президент також зазначив, що Україна продовжує працювати над просуванням переговорного процесу щодо вступу до Європейського Союзу та відкриттям наступних переговорних кластерів.

Нагадаємо, увечері 15 липня відбудеться розширене засідання фракції "Слуга народу" за участю президента Володимира Зеленського, де мають затвердити повний склад нового уряду. Уже 16 липня Верховна Рада планує пакетом проголосувати за призначення прем'єр-міністра та більшості міністрів, тоді як кандидатури очільників Міноборони та МЗС розглядатимуть окремо.

Питання щодо подальшої ролі Михайла Федорова в Міноборони та новому складі Кабміну залишається відкритим. Зеленський заявив, що остаточного рішення щодо призначення його міністром оборони ще немає. Перед засіданням фракції "Слуга народу" він планує провести консультації з керівництвом Міноборони та ЗСУ, під час яких обговорять взаємодію армії з міністерством, роботу ТЦК і посилення протиповітряної оборони.