Є нові важливі результати, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 23 листопада традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.

Зеленський про санкції

Український лідер наголосив, що упродовж дня є низка нових санкційних рішень. Мовиться про два пакети санкцій. Зеленський пояснив, що Україна синхронізується з партнерами щодо тих людей, які або прямо працюють на російську агресію, або допомагають країні-терористці. Окрім того, під санкції потрапили російські суб'єкти, які мають стосунок до критичної інфраструктури ворога.

Зверніть увагу Зеленський підписав санкції проти 147 осіб, пов'язаних з Москвою

Зеленський наголосив, що підписав укази про санкції щодо понад 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб держави-терориста. Окрім того, президент додав, що санкції продовжаться.

Президент заслухав важливі доповіді

Український лідер розповів, що заслухав низку важливих доповідей. Зокрема, мовиться про ліквідацію наслідків російських терористичних ударів у різних регіонах. Над цим працюють тисячі людей у різних областях.

Я дякую кожному й кожній, хто надає українцям медичну допомогу, хто працює на гасінні пожеж після обстрілів. Я дякую всім, хто повертає електрику та водопостачання, хто знешкоджує снаряди, що не розірвалися, та розміновує територію. Все це – особлива сміливість і відданість справі, і я дякую за них,

– наголосив президент.

Зеленський наголосив, що особливо хоче відзначити працівників ДСНС України у Нікополі. Російські окупанти фактично щодня завдають ударів по місту. І щодня є люди, які рятують там життя. Зеленський назвав їхні імена.

"Була сьогодні й доповідь керівника СБУ – є нові результати в протидії ворожим операціям і колаборантам. Важливі результати, дякую за них", – заявив Зеленський.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Український лідер про ситуацію на фронті

Також Зеленський розповів, що перебував на зв'язку з командувачами. Максимум уваги приділяють Донецьким напрямкам. Зокрема, Авдіївському.