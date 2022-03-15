Є принципові протиріччя, але є місце і для компромісу, – Подоляк про переговори
15 березня 2022 , 21:46Читать новость на русском
Джерело:твітер Подоляка
Переговори між Україною та Росією на сьогодні завершились. Вони були важкими, але з'явилась надія на компроміс.
Про це написав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він описав ситуацію з українсько-російськими перемовинами станом на 15 березня.
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Зокрема, радник глави ОП розповів, що сьогоднішній переговорний процес був "дуже складний і в'язкий".
Є принципові розбіжності. Але, безперечно, є місце для компромісу,
– написав він.
Він також зазначив, що перемовини продовжаться завтра, 16 березня. Однак під час перерви роботу в підгрупах продовжать, додав Подоляк.
Крайній раунд переговорів з Росією: головне
- 14 березня розпочався четвертий раунд переговорів між Україною та Росією у відеоформаті. Після обговорення сторони пішли на технічну перерву до 15 березня. Сторони домовилися про створення робітничих підгруп.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація спрацювала непогано.
- Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що риторика Росії під час переговорів змінюється. Москва вже уважніше слухає пропозиції Києва.
До теми – звернення Подоляка перед переговорами 14 березня: дивіться відео