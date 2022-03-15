Є принципові протиріччя, але є місце і для компромісу, – Подоляк про переговори

Переговори між Україною та Росією на сьогодні завершились. Вони були важкими, але з'явилась надія на компроміс.

Про це написав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він описав ситуацію з українсько-російськими перемовинами станом на 15 березня.

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Зокрема, радник глави ОП розповів, що сьогоднішній переговорний процес був "дуже складний і в'язкий".

Є принципові розбіжності. Але, безперечно, є місце для компромісу,

– написав він.

Він також зазначив, що перемовини продовжаться завтра, 16 березня. Однак під час перерви роботу в підгрупах продовжать, додав Подоляк.

Крайній раунд переговорів з Росією: головне

14 березня розпочався четвертий раунд переговорів між Україною та Росією у відеоформаті. Після обговорення сторони пішли на технічну перерву до 15 березня. Сторони домовилися про створення робітничих підгруп.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація спрацювала непогано.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що риторика Росії під час переговорів змінюється. Москва вже уважніше слухає пропозиції Києва.

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