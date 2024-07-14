Є рішення щодо нових Patriot: Зеленський підбив підсумки візиту до США

Володимир Зеленський заявив, що є рішення щодо нових Patriot для України, а також десятків інших систем ППО. Він подякував усім партнерам, які допомагають нашій країні протистояти російській агресії.

Про це президент України повідомив, підбиваючи підсумки візиту до США. У ранковому зверненні в 872 день повномасштабної війни Зеленський також повідомив, що є нові оборонні пакети.

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Зеленський підбив підсумки візиту до США

Президент України повідомив, що весь тиждень був насичений подіями та перемовинами. Так, після візиту до США є нові рішення щодо Patriot й інших систем ППО.

Зараз, після візиту у Сполучені Штати, є рішення щодо нових Patriot та десятків інших систем ППО. Ми працюємо, щоб сила й кількість українських Patriot стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає,

– повідомив Зеленський.

Він також додав, що є 3 нові безпекові угоди для України, які підписали з Польщею, Люксембургом та Румунією. Наразі наша країна працює над тим, щоб підписати безпекову угоду з Чехією та Словенією, а після зустрічі Зеленського з прем'єром Ірландії буде готуватися угода й з цією країною.

Зеленський зауважив, що на саміті НАТО у Вашингтоні уклали ще один важливий документ – Ukrainian Compact. За словами президента України, цей договір буде регулювати постачання зброї для захисників, роботу оборонних компаній та підтримку відновлення.

Президент України про підсумки візиту до США: дивіться відео

Після візиту до США також є рішення про нові оборонні пакети.

Десятки зустрічей за тиждень: із лідерами країн, керівниками урядів, із конгресменами й суспільними лідерами Америки, із Президентом Байденом, зі спікером Джонсоном. І після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей – нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це й укриття, це й оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях,

– додав Зеленський.

Президент України про замах на Трампа

Володимир Зеленський також прокоментував замах на Дональда Трампа. Він назвав це жахливим злочином, який можна тільки засуджувати. Окрім того, Зеленський наголосив, що ця стрілянина демонструє, наскільки серйозні виклики зараз є перед демократією в глобальному розумінні.

Насильство в жодній формі й ніде абсолютно не повинне взяти гору. Я впевнений: Америка гідно пройде цей виклик. Я бажаю якнайшвидшого відновлення пану Трампу, сил, підтримки всім, хто постраждав. Хай кожен злий умисел зазнає невдачі. І хай усі, хто може повертати безпеку, справді роблять це,

– резюмував Зеленський.