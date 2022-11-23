"Є робота вже навіть у Херсоні": у Workua сказали, в яких регіонах зараз найбільше вакансій

Лідером в Україні із кількості вакансій є Київська область – так було і у довоєнний період. Ми спостерігали момент, коли Київ на початку війни був у вкрай складному становищі і тоді кількість вакансій зменшилась і це зрозуміло.

Про це 24 каналу розповів СЕО Work.ua Артур Міхно. Він також зазначив, що всі позиції відновилися і з 50 тисяч вакансій – 12 600 у Києві та Київській області.

Читайте також Тепер у Херсоні можна купити українські товари: відкрили перший супермаркет після звільнення

Далі, Артур Міхно каже, що за кількістю вакансій йде Львів, це не дивно, адже туди перемістили дуже багато компаній та підприємств. Якщо говорити про співвідношення, то саме у Львові показники вакансій у повірнянні – зросли вдвічі.

На третьому місці Дніпро – з одного боку прифронтове місто, а з іншого боку – місто, яке навіть із початком вторгнення не втрачало свої позиції на ринку праці,

– зазначає фахівець.

Потрохи відновлюється Харків та Одеса, щоправда Харків дуже постраждав. Щодо Запоріжжя та Херсона, то у Запоріжжі значно знизилась кількість вакансій.

У Херсоні вже пропонують роботу

"А у Херсоні в час окупації були доступними 1-2 вакансії, за тиждень після звільнення – кількість вакансій вже збільшилась до 76", – резюмує Міхно.

Нагадаємо, що 20 листопада у Херсоні відновив роботу супермаркет АТБ. Незабаром у місті запрацюють ще 2 магазини мережі.

Чому не варто поки що повертатись у Херсон

Повертатися в деокуповані населені пункти Херсонщини поки що небезпечно через низку факторів.

На Херсонщині ще триває розмінування. Росіяни продовжують обстрілювати деокуповані території, зокрема Херсон. За словами Соболевського, окупанти стріляють по житлових будинках та гуманітарних об'єктах. Він додав, що обстріли триватимуть, поки ЗСУ повністю не звільнять всю територію Херсонщини.

Що відомо про ринок праці в Україні: дивіться відео

Коротко про те, як Херсон живе після окупації