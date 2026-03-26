Російські пропагандисти заявляють про ліквідацію своїх військових у Куп'янську: у ЗСУ відповіли

Днями російські пропагандисти заявили про нібито повну ліквідацію російських військ у Куп'янську. Однак ця інформація не підтверджується фактами.

У місті перебувають ще кілька десятків окупантів. Про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі "АрміяInform".

Дивіться також ГУР та ЦПД розширюють "чорний список" російських пропагандистів, які виправдовують війну

Чому росіяни повідомляють про повну ліквідацію своїх військ в Куп'янську?

За словами Трегубова, активних позивних наразі у Куп'янську зазвичай 6 – 8. А розпорошені по місту російські військові складають приблизно відділення або взвод.

Тож повідомлення російських блогерів про остаточну ліквідацію всіх російських військовослужбовців у місті не відповідають дійсності.

Мене здивувало, коли почались заупокійні пісні російських блогерів, які вирішили поховати росіян у місті. Я звернувся до командування операцією і дізнався, що поховали росіян відверто завчасно,

– заявив Трегубов.

Навіть у підвалі лікарні ще залишаються кілька відчайдухів, які намагаються вижити. А ті хто хотів здатися, вже здалися.

Речник УОС пояснив, що російські блогери повідомили про ліквідацію авансом, бо фактично врятувати військових фізично неможливо.

Мені здається, що так росіянам простіше. По-перше, зараз йдуть прильоти безпосередньо по місту. По-друге, легше пояснити, що вони вже поховані, і не треба їх рятувати,

– зауважив речник.

За його словами, таким чином Росія намагається уникнути внутрішнього скандалу через загибель солдатів, адже витягти їх усе одно ніхто не зможе.

Що відомо про ситуацію на фронті?