24 Канал Новини України Російські пропагандисти заявляють про ліквідацію своїх військових у Куп'янську: у ЗСУ відповіли
26 березня, 13:51
3

Російські пропагандисти заявляють про ліквідацію своїх військових у Куп'янську: у ЗСУ відповіли

Катерина Попик
Основні тези
  • Російські пропагандисти заявили про повну ліквідацію військових у Куп'янську, що не відповідає дійсності.
  • Речник Угруповання об'єднаних сил пояснив, що такі заяви робляться для уникнення скандалу через неможливість врятувати солдатів.

Днями російські пропагандисти заявили про нібито повну ліквідацію російських військ у Куп'янську. Однак ця інформація не підтверджується фактами.

У місті перебувають ще кілька десятків окупантів. Про це заявив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі "АрміяInform".

Чому росіяни повідомляють про повну ліквідацію своїх військ в Куп'янську?

За словами Трегубова, активних позивних наразі у Куп'янську зазвичай 6 – 8. А розпорошені по місту російські військові складають приблизно відділення або взвод. 

Тож повідомлення російських блогерів про остаточну ліквідацію всіх російських військовослужбовців у місті не відповідають дійсності. 

Мене здивувало, коли почались заупокійні пісні російських блогерів, які вирішили поховати росіян у місті. Я звернувся до командування операцією і дізнався, що поховали росіян відверто завчасно,
– заявив Трегубов.

Навіть у підвалі лікарні ще залишаються кілька відчайдухів, які намагаються вижити. А ті хто хотів здатися, вже здалися.

Речник УОС пояснив, що російські блогери повідомили про ліквідацію авансом, бо фактично врятувати військових фізично неможливо. 

Мені здається, що так росіянам простіше. По-перше, зараз йдуть прильоти безпосередньо по місту. По-друге, легше пояснити, що вони вже поховані, і не треба їх рятувати,
– зауважив речник.

За його словами, таким чином Росія намагається уникнути внутрішнього скандалу через загибель солдатів, адже витягти їх усе одно ніхто не зможе.

Що відомо про ситуацію на фронті?

  • На Олександрівському напрямку триває активна контрнаступальна операція ЗСУ. Українські війська вже звільнили 9 населених пунктів і закріпили контроль ще над 3, відновивши контроль над близько 440 квадратними кілометрами території. 

  • За даними Командування Десантно-штурмових військ, втрати російських окупантів склали 3 676 осіб, 8 танків, 13 ББМ, 141 автомобіль, 250 артилерійських систем, 153 мото/квадроцикли, а також 1 283 безпілотники типу "Крило" і 140 пунктів управління БпЛА.

  • За 25 березня бойові дії тривали майже на всіх напрямках, проте значного просування не було. Росіяни безрезультатно атакували. А ЗСУ зміцнюють оборону та ведуть локальні контратаки на Слов'янському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.