Є сигнали, що проводяться так звані щеплення "на вату", – Немчінов

Правоохоронці розслідують всі порушення, пов'язані з вакцинацією від коронавірусу. Зокрема людей щеплять на "вату" – не вводять препарат в організм.

А саму вакцину потім виливають. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

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"Є сигнали про те, що проводяться так звані щеплення "на вату", коли не здійснюється заштрику. Вони всі розслідуються", – відзначив він.

Міністр додав, що наразі ще не зустрічався на практиці з такими випадками. Втім бачив чимало інформації про це в соцмережах.

Продовжаться рейди і перевірки, – Немчінов про посилення карантину

Немчінов підтвердив, що відповідні органи будуть проводити рейди і перевірки на дотримання карантину. Такі доручення отримали:

Державна служба якості харчових продуктів;

Національна поліція.

І додав, що також уряд ініціював криміналізацію статей за підробку ковід-сертифікатів. СБУ та Нацполіція провели низку спецоперацій з виявлення підприємств та фізичних осіб, які займалися фальсифікацією.

"Маю надію, що Рада підтримає ініціативу про криміналізацію таких порушень. Я думаю, що туди потраплять і фейкові довідки про щеплення", – наголосив міністр Кабміну.

Немчінов про відповідальність за порушення, пов'язані з вакцинацією: відео

Посилення відповідальності за підробку ковід-сертифікатів: що відомо

Уряд 22 вересня підтримав законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу для посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію проти коронавірусу.

Кабінет Міністрів пропонує застосовувати покарання у вигляді: