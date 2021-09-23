Є сигнали, що проводяться так звані щеплення "на вату", – Немчінов
Джерело:24 канал
Правоохоронці розслідують всі порушення, пов'язані з вакцинацією від коронавірусу. Зокрема людей щеплять на "вату" – не вводять препарат в організм.
А саму вакцину потім виливають. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.
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"Є сигнали про те, що проводяться так звані щеплення "на вату", коли не здійснюється заштрику. Вони всі розслідуються", – відзначив він.
Міністр додав, що наразі ще не зустрічався на практиці з такими випадками. Втім бачив чимало інформації про це в соцмережах.
Продовжаться рейди і перевірки, – Немчінов про посилення карантину
Немчінов підтвердив, що відповідні органи будуть проводити рейди і перевірки на дотримання карантину. Такі доручення отримали:
- Державна служба якості харчових продуктів;
- Національна поліція.
І додав, що також уряд ініціював криміналізацію статей за підробку ковід-сертифікатів. СБУ та Нацполіція провели низку спецоперацій з виявлення підприємств та фізичних осіб, які займалися фальсифікацією.
"Маю надію, що Рада підтримає ініціативу про криміналізацію таких порушень. Я думаю, що туди потраплять і фейкові довідки про щеплення", – наголосив міністр Кабміну.
Немчінов про відповідальність за порушення, пов'язані з вакцинацією: відео
Посилення відповідальності за підробку ковід-сертифікатів: що відомо
Уряд 22 вересня підтримав законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу для посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію проти коронавірусу.
Кабінет Міністрів пропонує застосовувати покарання у вигляді:
- штрафу від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років – для тих, хто свідомо використовує підроблені сертифікати;
- штрафу у 68 тисяч гривень або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1 – 3 роки для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;
- штраф до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років за підробку таких документів з метою поширення.