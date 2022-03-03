Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки: "Укроборонпром" почав ремонт трофейної техніки

Українські війська захоплюють техніку окупантів. Тепер вона буде служити для українських воїнів, які звільняють Батьківщину від російської навали.

Підприємства "Укроборонпром" вже почали приймати та ремонтувати трофейну техніку. На їх сторінці в фейсбук опубліковано одну з таких. Це службово-бойова розвідувальна машина "Тигр". Вона потрапила до рук українських військових після бою.

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"Майже нова, малий пробіг, двигун, коробка та ходова цілі. Є сліди обгорання та невеликі залишки органіки", – повідомили в "Укроборонпромі".

Інженери "Укроборонпрому" приступили до вивчення та ремонту.



Інженери відновлять для українських захисників воєнний трофей / Фото "Укроборонпром"

Варто відзначити, що на СБРМ залишилася позначка російських окупантів латинська літера Z в чотирикутнику. Таку позначку мають російські війська, які наступають з Криму.

Загалом російські війська під час вторгнення до України на свою техніку нанесли позначки Z, V, X, A, що характеризує приналежність до виду військ або місця дислокацій.

Це не перший випадок, коли українські військові використовують трофейну російську техніку. Вже були випадки захоплення не лише ББМ, але й танків.