У міській раді пояснили, яка ситуація з бомбосховищами в школах Львова

В українських школах, попри війну, навчання таки може початися очно. Але лише за умови, якщо в закладах освіти будуть бомбосховища, адже в місті часто лунають повітряні тривоги. Яка ситуація з укриттями у школах Львова - читайте у статті.

Про це 24 каналу повідомив начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк. Він відповів, що на сьогодні у Львові обстежені всі навчальні заклади на предмет укриттів і їх придатності.

До теми Як працюватимуть садки і школи в Україні у разі повітряної тривоги

Він зазначив, що на кожну школу вказані ті речі, які потрібно вирішити до початку навчального року. І зараз навчальні заклади цим займаються.

"Школи уклали відповідні угоди. Ми ремонтуємо укриття. Десь треба змінити підлогу, десь освітлення,десь зробити ще один вихід, десь потрібно зробити вентиляцію тощо. Це все навчальні заклади зараз вирішують", – повідомив Закалюк.

За його словами, протягом другої половини серпня навчальні заклади будуть ще раз обстежені комісіями, куди будуть входити представники поліції та ДСНС.

Звичайно, в кожному закладі ситуація є різною, зокрема з точки зору будівельних норм.

Є школи, які взагалі не мають укриттів, а є заклади, які мають дуже великі бомбосховища. Є навчальні заклади, які будуть змушені вести змішану форму навчання, бо в їх укриттях не зможуть поміститися всі учні,

– розповів керівник управління освіти Львова.

Він додав, що школи Львова таки будуть намагатися виходити на очне навчання з 1 вересня.

"Це є принципово, бо ми багато втратили, діти сидять вдома вже пів року. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна, і нам потрібно навчати дітей", – сказав Закалюк.

Також, як зауважив начальник, з квітня працюють садочки, тож деякі навчальні заклади мають досвід, як працювати в таких умовах і виходити з дітьми в укриття.

Зокрема, влада Львова планує заздалегідь до 1 вересня навчити школярів спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

Він додав, що відновлення очного навчання в школах – це одне з найдискусійніших рішень.

Андрій Закалюк про підготовку до навчання з 1 вересня: відео



До того ж, Андрій Закалюк розповів, що з нового навчального року у школах Львова більше не вивчатимуть російську мову та не використовуватимуть її у навчальному процесі.