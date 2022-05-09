Є великі шанси, що людей врятують, – Гайдай про завалений будинок у Шипіловому

Внаслідок нещодавніх обстрілів російських окупантів, завалився будинок у Шипіловому – там ховалися люди, які могли вціліти.

Наразі є великі шанси, що їх врятують. Про це 24 каналу розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Увага Евакуації з Луганщини сьогодні не буде, бо окупанти обстрілюють "дорогу життя", – Гайдай

Однак зараз 11 людей, які ховались у підвалі в Шипіловому, не виходять на зв'язок. Станом на 15 годину 9 травня ситуація, на жаль, не змінилась.

Але є багато шансів, що люди врятувалися, тому що їхній будинок був знищений внаслідок потрапляння артилерійського снаряда у той час, коли вони були у підвалі,

– запевнив Гайдай.

Тобто навіть після того, як завалився будинок – повітря у них залишилось. Тож шанси, що людей врятують – великі.

"Наразі триває "зачистка", тривають обстріли, тому туди не може під'їхати бригада ДСНС. Однак як тільки все владнається, людей дістануть з-під завалів", – додав він.

Яка ситуація на Луганщині