Є великі шанси, що людей врятують, – Гайдай про завалений будинок у Шипіловому
Внаслідок нещодавніх обстрілів російських окупантів, завалився будинок у Шипіловому – там ховалися люди, які могли вціліти.
Наразі є великі шанси, що їх врятують. Про це 24 каналу розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Увага Евакуації з Луганщини сьогодні не буде, бо окупанти обстрілюють "дорогу життя", – Гайдай
Однак зараз 11 людей, які ховались у підвалі в Шипіловому, не виходять на зв'язок. Станом на 15 годину 9 травня ситуація, на жаль, не змінилась.
Але є багато шансів, що люди врятувалися, тому що їхній будинок був знищений внаслідок потрапляння артилерійського снаряда у той час, коли вони були у підвалі,
– запевнив Гайдай.
Тобто навіть після того, як завалився будинок – повітря у них залишилось. Тож шанси, що людей врятують – великі.
"Наразі триває "зачистка", тривають обстріли, тому туди не може під'їхати бригада ДСНС. Однак як тільки все владнається, людей дістануть з-під завалів", – додав він.
Яка ситуація на Луганщині
- Українська влада докладає усіх зусиль, щоб евакуювати мирне населення із "гарячих" точок, зокрема, Луганщини. Втім, сьогодні здійснити евакуацію неможливо, оскільки російські окупанти обстрілюють "дорогу життя" – трасу Лисичанськ – Бахмут.
- Крім цього, 8 травня окупанти 24 рази цілили по населенню Луганщини.
- У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – 2 закарпатських волонтери.
- Ворог продовжує нищити промисловість та об'єкти критичної інфраструктури. Ввечері втретє снарядами влучили в нафтопереробний завод.
- Протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, які ще функціонували. Взагалі зараз ніяк неможливо відновити інфраструктуру, додав Гайдай. Наразі це просто нереально, на це потрібно кілька місяців у мирний час. Тож мільйон людей залишилось без води, однак люди будуть забезпечені питною водою.
- Ба більше, за підтримки авіації та артилерії основні зусилля ворог зосередив на спробі взяти під контроль Рубіжне.
- Втім, на території Луганської та Донецької областей успішно відбито 6 атак росіян, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та п’ять одиниць автомобільної техніки.