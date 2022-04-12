Є високий ризик застосування росіянами хімічної зброї, – Маляр

Є припущення, що у Маріуполі використали фосфорні боєприпаси. Всі деталі зараз встановлюють. Однак загроза застосування хімічної зброї Росією у війні є високою.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона також додала, що Росія веде війну поза правилами.

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Потрібно усвідомлювати, що ризик застосування хімічної зброї зберігається і він доволі високий,

– застерігає заступниця міністра оборони України.

Варто зазначити, що Росія воює без будь-яких правил ведення війни і застосовує чимало забороненої зброї.

Більше того, вони випробовують на нашій території нові види озброєння. Роблять це для того, аби вдосконалити власне виробництво зброї, підкреслила Ганна Маляр.

Детально про можливість використання хімічної зброї Росією: дивіться відео



