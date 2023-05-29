Є влучання в портову інфраструктуру, – Братчук про нічну атаку ворога по Одещині

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, зокрема, Одесу та область. В ОВА регіону констатували, що є влучання в портову інфраструктуру.

У ніч проти 29 травня повітряна тривога на Одещині тривала близько 4 годин. Про попередні наслідки атаки розповів голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Наслідки нічного обстрілу

Власне, Братчук підтвердив інформацію про прильоти в районі одного з портів регіону, однак констатував, що деталі стосовно цього будуть згодом.

Була атака дронів-камікадзе на портову інфраструктуру. Більш детально зможемо повідомити трошки пізніше,

– сказав Братчук.

Близько 07:10 полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров повідомив, що у небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївщиною – аж три дрони типу Shahed-131/136.

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється,

– написав він.

Зазначимо, що дрони-камікадзе досить легко розпізнати – їхньою особливістю є нестерпний звук під час польоту, що нагадує чи то звук роботи бензопили, чи то мопеда.



Як розпізнати дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу

Київ також був під ударом

Варто сказати, що у цю ніч, проти 29 травня, російські загарбники також вкотре обстріляли столицю нашої держави дронами та крилатими ракетами.

Як опісля констатували в Київській міській військові адміністрації (КМВА), ППО вдалось знищили 40 ворожих повітряних цілей, що є фантастичним результатом.

Разом з тим загалом повітряна тривога в регіоні тривала майже 5 годин та окупанти за допомогою неї, очевидно, мали намір психологічно виснажити українців, позбавивши їх сну.

Також цим обстрілом окупанти хотіли виснажити нашу систему протиповітряної оборони, однак навряд їм вдалось досягнути усіх поставлених цілей. Україна продовжує засвідчувати свою незламність.