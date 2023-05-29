Є влучання в портову інфраструктуру, – Братчук про нічну атаку ворога по Одещині

29 травня 2023, 06:52
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Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, зокрема, Одесу та область. В ОВА регіону констатували, що є влучання в портову інфраструктуру.

У ніч проти 29 травня повітряна тривога на Одещині тривала близько 4 годин. Про попередні наслідки атаки розповів голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, – інформує 24 Канал.

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Наслідки нічного обстрілу

Власне, Братчук підтвердив інформацію про прильоти в районі одного з портів регіону, однак констатував, що деталі стосовно цього будуть згодом.

Була атака дронів-камікадзе на портову інфраструктуру. Більш детально зможемо повідомити трошки пізніше,
– сказав Братчук.

Близько 07:10 полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров повідомив, що у небі над Одещиною було знищено один ворожий безпілотник, а над Миколаївщиною – аж три дрони типу Shahed-131/136.

Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідовано. Інформація про масштаб руйнувань уточнюється,
– написав він. 

Зазначимо, що дрони-камікадзе досить легко розпізнати – їхньою особливістю є нестерпний звук під час польоту, що нагадує чи то звук роботи бензопили, чи то мопеда.


Як розпізнати дрон-камікадзе / Картинка 24 Каналу

Зверніть увагу! Здебільшого Повітряним силам вдається ліквідовувати практично усі ворожі безпілотники іранського виробництва типу Shahed. Скажімо, під час атаки у ніч проти 28 травня ЗСУ знищили 58 з 59 ворожих БпЛА.

Київ також був під ударом

  • Варто сказати, що у цю ніч, проти 29 травня, російські загарбники також вкотре обстріляли столицю нашої держави дронами та крилатими ракетами.
  • Як опісля констатували в Київській міській військові адміністрації (КМВА), ППО вдалось знищили 40 ворожих повітряних цілей, що є фантастичним результатом.
  • Разом з тим загалом повітряна тривога в регіоні тривала майже 5 годин та окупанти за допомогою неї, очевидно, мали намір психологічно виснажити українців, позбавивши їх сну.
  • Також цим обстрілом окупанти хотіли виснажити нашу систему протиповітряної оборони, однак навряд їм вдалось досягнути усіх поставлених цілей. Україна продовжує засвідчувати свою незламність.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак