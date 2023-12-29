Є влучання ворожих ракет в інфраструктурний об'єкт Дрогобиччини

29 грудня окупанти атакували Україну ракетами. Під ударом ворога опинилася Львівська область.

Про це повідомив начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк. За його даними, жертв унаслідок атаки немає.

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"Жителі Дрогобиччини, на жаль, внаслідок ранкових ворожих обстрілів є ракетні влучання в один з інфраструктурних об'єктів нашого району. На місці працюють усі профільні служби! Попередньо без жертв", – зазначив очільник району.

Атака на Львів та область

У ніч проти 29 грудня російські війська атакували Львів та область ударними дронами типу "Шахед". Зокрема, у Яворівському районі спрацювала протиповітряна оборона, а у Львові зафіксовані влучання, зокрема в об'єкт критичної інфраструктури.

Відомо, що Росія запустила 14 дронів-камікадзе, 8 з яких було знищено.

Втім, після дронової атаки, ворог запустив по Львову ракети. Є влучання у багатоповерхівку, зафіксовано загорання у будівлі ліцею.

Унаслідок ракетного удару загинула одна людина, 15 потерпілих.