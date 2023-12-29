У Львові влучання у житловий будинок та загорання одного із ліцеїв: є постраждалі

У Львові, за попередніми даними, унаслідок ракетного удару сталось влучання у житловий будинок, а також загорівся один із ліцеїв. Відомо про потерпілих.

Про це повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, в одному з ліцеїв сталась пожежа.

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"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі. В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно – через падіння уламків ракети", – написав Максим Козицький.

Також мер Льова Андрій Садовий повідомив, що інформацію про влучання у будинок та ліцей – перевіряють.

"Попередня інформація про влучання у житловий будинок та загорання одного із львівських ліцеїв. Перевіряємо", – написав він.

Оновлення. Станом на 9:20 відомо про 1 загиблого внаслідок атаки та 8 поранених. Інформацію про це підтвердив Садовий.

Наразі на місці працюють оперативні служби.

Також Андрій Садовий розповів, що окупанти пошкодили у Львові 3 школи та дитячий садок.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено будинок на вулиці Хоткевича.

До слова, у Львові вибухи лунали ще вночі під час атаки дронами. Тоді повідомляли про щонайменше десять "Шахедів", які атакували область. У самому місті виникло загоряння на об'єкті критичної інфраструктури.