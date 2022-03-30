Є ймовірність, що ми втратили вже сотні дітей, – Зеленський

Після цинічного нападу Росії, українцям доведеться не лише відбудовувати міста та проводити розмінування землі та моря. Насамперед розпочнеться реабілітація військових та цивільного населення, адже чи не кожен громадянин України пережив травмуючий досвід.

Про це у зверненні до уряду Норвегії ще раз наголосив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що за час війни наша нація зазнала значних втрат. Зокрема, серед дітей, інформує 24 канал.

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Наразі неможливо встановити точну кількість загиблих дітей

Зеленський наголосив, що українці роблять все можливе, аби відбити російську агресію, захистити нашу державу та вберегти демократичний спосіб життя. Однак ціна, яку доведеться за це платити, – неймовірно страшна.

Сьогодні відомо про загибель вже 145 дітей і це тільки офіційно підтверджене число,

– заявив Зеленський.

Він додав, що в окупованих районах неможливо встановити точну кількість загиблих, тож їх може бути значно більше.

Цілком можливо, що ми втратили сотні, тільки вдумайтеся, сотні дітей. Просто дітей,

– з сумом констатував президент.

Зверніть увагу, Володимир Зеленський закликав Норвегію разом протидіяти державі-агресорці. Він наголосив, що в Арктичному регіоні накопичена така кількість російських військ, яка не має жодного нормального пояснення.

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