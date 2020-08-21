Яка ймовірність військового наступу з території Білорусі на Україну
Наступ на Україну з території Білорусі є малоймовірним. А причина цьому – природні умови. Річ утім, що північ України та відповідно південь Білорусі – вкрай невідповідна місцевість.
Військовий наступ на Україну з території Білорусі: які шанси
За словами військового експерта Михайла Самуся, з території Білорусі в Україну насправді важко проводити широкомасштабні сухопутні операції. Про це пише РБК-Україна.
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Але використання сил спецоперацій, повітряно-десантних військ, ракетних військ, авіації в принципі досить комфортним буде для Росії, якщо вона розмістить там свої війська,
– підкреслив есперт.
Водночас полковник Олег Жданов зауважив, що Генеральний штаб ЗСУ вже вжив заходи та провів аналіз ситуації на північному напрямку.
"У 2015 – 2016 роках наш Генштаб займався питаннями саме північного кордону. Ми відпрацювали кілька варіантів плану оборони. У нас там сьогодні – досить військ, щоб стримати можливу спробу вторгнення з півночі", – наголосив військовий.
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Останні події в Білорусі: коротко
- Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.
- Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 17 серпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.
- Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо про щонайменше 5 загиблих (четверо офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Більше того, на цьому тлі так званий білоруський президент привів у повну бойову готовність армію на заході Білорусі.