Наступ на Україну з території Білорусі є малоймовірним. А причина цьому – природні умови. Річ утім, що північ України та відповідно південь Білорусі – вкрай невідповідна місцевість.

Військовий наступ на Україну з території Білорусі: які шанси

За словами військового експерта Михайла Самуся, з території Білорусі в Україну насправді важко проводити широкомасштабні сухопутні операції. Про це пише РБК-Україна.

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Але використання сил спецоперацій, повітряно-десантних військ, ракетних військ, авіації в принципі досить комфортним буде для Росії, якщо вона розмістить там свої війська,

– підкреслив есперт.

Водночас полковник Олег Жданов зауважив, що Генеральний штаб ЗСУ вже вжив заходи та провів аналіз ситуації на північному напрямку.

"У 2015 – 2016 роках наш Генштаб займався питаннями саме північного кордону. Ми відпрацювали кілька варіантів плану оборони. У нас там сьогодні – досить військ, щоб стримати можливу спробу вторгнення з півночі", – наголосив військовий.

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Останні події в Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 17 серпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.

17 серпня в країні розпочався Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

хто траплявся їм під руку. Відомо про щонайменше 5 загиблих (четверо офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

(четверо офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє. Більше того, на цьому тлі так званий білоруський президент привів у повну бойову готовність армію на заході Білорусі.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.