Є загиблий і поранені: Чаус показав перші наслідки удару росіян по Чернігову

Росія обстріляла Чернігів балістичними ракетами. Відомо про жертву та поранених.

Увечері 3 січня окупанти завдали групового ракетного удару по околицях Чернігова. У місті пролунало щонайменше три вибухи, передає 24 Канал з посиланням на голову ОВА.

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Цинічний обстріл Чернігова

За словами очільника ОВА В'ячеслава Чауса, ворог вдарив трьома ракетами по житловій забудові на околиці Чернігова. Внаслідок атаки є значні руйнування кількох будинків.

Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають,

– розповів посадовець.

Наслідки обстрілу Чернігова 3 січня / Фото В'ячеслав Чаус

Очільник МВА Дмитро Брижинський повідомив про частково зруйновані 2 житлові будинкию. У 7 житлових будинків – пошкоджено вікна. Окрім одного загиблого, є інформація про 4 травмованих.

Нагадаємо, що вночі 3 січня Росія атакувала Україну майже сотнею дронів. На Київщині загинув водій вантажівки, ще четверо людей отримали поранення. Падіння уламків "Шахедів" були зафіксовані і в Голосіївському та Дарницькому районі столиці. В останньому сталася пожежа в приватному будинку, постраждала жінка.