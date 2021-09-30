Є загроза відродження "Аль-Каїди", – глава Генштабу США визнав поразку в Афганістані
Джерело:The Washington Post
Очільник Генштабу США Марк Міллі визнав програш війни в Афганістані. Однак додав, що частину поставлених завдань вдалося виконати. Водночас він припустив, що у країні може відродитися "Аль-Каїда".
За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі, війна стала для його країни стратегічним провалом.
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Глава Генштабу США про поразку в Афганістані
Але ми її програли не в останні 20 днів і навіть не в останні 20 місяців,
– зазначив Міллі.
Він додав, Сполученим Штатам вдалося побороти "Аль-Каїду", однак перешкодити захопленню влади "Талібаном" не вийшло.
Мовляв, всім зрозуміло, що війна в Афганістані закінчилася не так, як хотіли у Вашингтоні, адже в Кабулі при владі перебувають таліби.
Ймовірність відродження "Аль-Каїди"
Міллі також допустив, що в Афганістані можуть відродитися терористичні угруповання – "Аль-Каїда" та "ІДІЛ".
Є реальна ймовірність того, що в не далекому майбутньому, протягом 6, 12, 18, 24, 36 місяців, "Аль-Каїда" або "ІДІЛ" відновлять діяльність,
– заявив Міллі.
Нагадаємо, таліби захопили владу у країні у серпні 2021 року. Активізувалися вони після початку виведення американських військ з Афганістану у травні.
Що відомо про "Аль-Каїду" та "ІДІЛ"
- "Аль-Каїда" – міжнародна терористична суннітська джихадистська організація. У 1988 році її в Афганістані заснував Усама бен Ладен для боротьби з вторгненням СРСР. Однак, коли радянські війська покинули країну, вона почала протистояти США, західному світу та його прибічникам в ісламських країнах.
- "ІДІЛ" – це терористична організація, яка має на меті створення величезної мусульманської держави, не зважаючи на те, скільки жертв на це піде. Має територіальні претензії на багато країн світу.