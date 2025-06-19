У Силах оборони пояснили, чи є загроза десантної операції ворога на узбережжі Одеси
- В Силах оборони Півдня пояснили, чи є загроза висадки російського десанту на узбережжя Одеси.
- Для операції з висадки на узбережжя Одеси і захоплення міста потрібні дуже серйозні сили і засоби противника. Станом на сьогодні таких немає.
Щоб провести операцію з висадки на узбережжя Одеси і захоплення міста потрібні дуже серйозні сили і засоби ворога. На даний час у противника таких можливостей немає.
Попри це Сили оборони готуються до різних сценаріїв розвитку подій. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише 24 Канал.
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Чи є загроза ворожої десантної операції на узбережжі Одеси
Волошин зазначив, що як заявляв наш президент, військово-політичне керівництво Росії ніколи не приховувало, що в сферу їхніх геополітичних інтересів входить і Одеса, і весь південь України.
Проте, за даними нашої розвідки, щоб ворогові провести подібну операцію із висадки на узбережжя десь біля Одеси і захоплення Одеси, потрібно зібрати дуже серйозні сили і засоби. Наразі ми таких не бачимо,
– наголосив Волошин.
Він пояснив, що у випадку, якщо противник захоче сухопутнім шляхом іти до Одеси, йому необхідно в першу чергу форсувати Дніпро, потім захопити такі міста, як Херсон, Миколаїв, а далі вже дійти до Одеси, тож це доволі велика відстань.
"Ви ж бачите, скільки противник намагається захопити таке невеличке місто, як Часів Яр, де 30 000 населення було перед російсько-українською війною. Чи, наприклад, таке місто, як Торецьк. Тож захоплення Одеси – це лише їхні великі мрії і російське ІПСО, яке розповідає, що ворог в силі це зробити", – підкреслив речник.
Він зауважив, що Одеса кожного дня опиняється під атакою "Шахедів" та балістики, однак тримає оборону, добре укріплена, а Сили оборони готуються до будь-якого розвитку подій.
Він підкреслив, що "щодо висадки, то ми теж розуміємо і знаємо про цю загрозу, тому узбережжя у нас проти цієї десантної операції обладнане, має певні смуги захисту для цього: і засоби захисту, і вогневі засоби, і інженерно-фортифікаційні споруди".
"Тому ми цього не виключаємо, адже ворог доволі підступний і може з усіх боків проводити наступ. І навіть із заходу, де стоїть контингент російських військ у Придністров'ї. Ми також особливу увагу приділяємо цьому напрямку", – наголосив Волошин.
Додамо, що Плетенчук також висловився щодо закидів російської пропаганди "про висадку десанту в Одесі" і назвав це "суїцидальною місією".
Речник ВМС Збройних Сил України зазначив, що десант можна висадити лише назустріч сухопутним військам. Країна-агресорка Росія серйозно втратила десантні спроможності внаслідок ударів по великих десантних кораблях.
"Висадити десант в Одесі нереально, бо вони знають, що їх там чекають. Щоб зрозуміти, чи буде десант, треба дивитися на лінію бойового зіткнення на суходолі і чи є там такі просування. Наразі нічого такого навіть близько немає", – підкреслив Дмитро Плетенчук.