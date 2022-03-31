Є загроза ворожого обстрілу: у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні міста. Приблизно о 22:00 31 березня в багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

Внаслідок ворожих обстрілів гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти. Тому ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу категорично не можна.

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У 21 області України лунають сирени

Через загрозу ворожого обстрілу 21 області України лунають сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Київ та Київська область;

Одеська область;

Вінницька область;

Миколаївська область;

Дніпропетровська область;

Харківська область;

Полтавська область;

Черкаська область;

Запоріжжя та область;

Житомирська область;

Кіровоградська область;

Сумська область;

Донецька область;

Львівська область;

Івано-Франківська область;

Хмельницька область;

Рівненська область;

Закарпатська область;

Волинська область;

Чернівецька область;

Тернопільська область.

Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим необхідно вимкнути світло, газ та погасити вогонь у помешканнях. Окрім цього, про повітряну тривогу варто повідомити своїх сусідів. Також слід допомогти хворим і людям похилого віку.

До укриття необхідно дістатися якнайшвидше. Із собою рекомендують взяти мобільний телефон. Зауважте, що покидати сховище можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.

Актуальну інформацію щодо повітряних тривог в областях України можна переглянути за посиланням



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