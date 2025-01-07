Білорусь наростила присутність на кордоні: у ЦПД оцінили загрозу вторгнення

Напередодні в мережі з'явилася інформація про те, що Білорусь перекинула війська до кордону з Україною. У ЦПД заявили, що наразі загрози вторгнення немає.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка. Він наголосив, що Сили оборони повністю контролюють ситуацію в прикордонні.

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Чи є загроза вторгнення білоруських військ

Коваленко заявив, що наразі відсутня будь-яка загроза вторгнення білоруських військ з території Білорусі.

Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій,

– зазначив він.

Коваленко наголосив, що ситуація в прикордонних районах перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Нагадаємо, що увечері 7 січня "Беларускі Гаюн" заявив про те, що Білорусь наростила військову присутність в прикордонних до України районах. Мовиться про Столинський, Лельчицький, Мозирський та Гомельський райони. Також невідомо, коли саме ці війська були перекинуті до прикордоння з Україною.