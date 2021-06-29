Є одне зауваження, – НАТО, ЄС і США відреагували на законопроєкт про СБУ

Міжнародна дорадча група оприлюднила позитивний висновок про останню редакцію законопроєкту про Службу безпеки України. Однак у відомства було одне зауваження до документу.

МДГ підготувала висновок на прохання керівниці робочої групи з розробки реформи Мар'яни Безуглої. Робоча група підтримала фінальної версії проєкту

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МДГ зазначила, що "цей законопроєкт може послужити міцним підґрунтям для докорінної реформи СБУ відповідно до європейських та євроатлантичних принципів та кращих практик".

Зауваження дорадчої групи

Західні експерти порекомендували Україні змінити чинне формулювання статті 8-2 закону "Про контррозвідувальну діяльність", який також змінюють у межах реформи. Так, документ дозволяє використовувати в суді у якості доказів у кримінальних провадженнях дані, зібрані контррозвідкою СБУ під час заходів негласного спостереження.

Використання у суді контррозвідувальних даних створює низку серйозних викликів. Докази збираються проти особи, а розвідувальні дані збираються для держави,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, контррозвідувальні дані для використання в суді часто є засекреченими. Це впливає на право особи на чесний суд, оскільки підзахисні можуть не мати доступу до таких даних, щоб підготувати лінію захисту.

Експерти зазначили, що у разі схвалення проєкту в нинішньому вигляді виникає "стурбованість щодо ризику зловживання контррозвідувальною інформацією в політичних та корупційних цілях".

"МДГ рекомендує чітко обмежити в законопроєкті використання таких матеріалів лише щодо найтяжчих кримінальних правопорушень та чітко прописати процедуру використання розвідувальної інформації як доказів у судовому процесі", – зазначили у МДГ.

Водночас за усіма іншими позиціями МДГ надала схвальні відгуки.