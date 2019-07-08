Є всі підстави забрати у NewsOne ліцензію: що про телеміст говорять у Раді

У Верховній Раді готуються до останнього робочого тижня цього скликання. У парламенті не оминули скандальну тему телемосту, який ініціювали український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука, та прокремлівський телеканал "Росія 24".

Як повідомила кореспондентка у прямому ефірі 24 каналу, нардепи обурені такою новиною та думають, що з цим робити.

Читайте також: Зеленський емоційно прокоментував телеміст з Росією: відео

Деякі з них переконані, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення має достатньо підстав, аби забрати у телеканалу NewsOne ліцензію.

Закон дає всі можливості сьогодні не допустити такої інформаційної провокації у вигляді телемосту. Нацрада, відповідно до закону про вибори, має всі права зупини трансляцію на території України тих іноземних телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони громадян іноземних держав вести передвиборчу агітацію через журналістську діяльність,

– сказала народна депутатка Вікторія Сюмар.

Також Сюмар просить поставити на порядок денний свій законопроект, яким вона хоче заборонити телеканалам з проросійською та підривною риторикою для України працювати на території нашої країни.

Що відомо про скандальний телеміст?Український телеканал NewsOne, що належить соратнику Віктора Медведчука Тарасові Козаку, та російський прокремлівський телеканал "Росія 24" проведуть спільний так званий телеміст "Надо поговорить". Він відбудеться 12 липня, а анонсував його російський ведучий і відомий антиукраїнський пропагандист Дмитро Кисельов.

Варто додати, що Нацрада може відреагувати на телеміст лише постфактумом. Однак українське законодавство передбачає штрафні санкції для тих, хто поширює цей сигнал – провайдерів.