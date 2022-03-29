Єдина гарантія: Росія ніколи не відмовиться від знищення України

Гарантії безпеки, які обговорюються сьогодні у Стамбулі, – це добре. Ще краще, коли вони "гарантовані".

Ми живемо у світі, де тільки сила та бойовий дух щось гарантують. Українці єдині, хто це показав і довів.

Важливо Україна на переговорах передала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки

Хтось вірить Путіну?

Хто вірить хоч в якісь гарантії від путінського режиму? Очевидно, ніхто. Навіть сам Путін.

Хто вірить у волю всього колективного Заходу піти на будь-які жертви заради України, включаючи ядерний конфлікт. Теж питання. –

Питання гарантій

Саме тому історія навколо гарантій Україні працюватиме лише, коли ми в рази зміцнимо наш безпековий потенціал: від людей до зброї.

Росія може взяти паузу, але ніколи не відмовиться від знищення України. Або ми сильні, або нам потрібна ядерна парасолька НАТО, або США, що насправді майже одне і теж.

Тоді і розмова про зовнішні гарантії має сенс. І все одне: найкраща гарантія нашої безпеки – це українці, люди, якими надихається і від яких сходить з розуму: в гарному сенсі – світ.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: