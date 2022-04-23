Єдина мета – це терор, – Кулеба відреагував на ракетні удари росіян по Одесі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ракетні обстріли Одеси. За його словами, російські загарбними такими методами чинять терор.

Кулеба запевняє, що Росію треба покарати за воєнні злочини. Цю країну слід визнати спонсором тероризму.

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Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, і поводитися з нею треба відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проєктів,

– наполягає міністр.

За його словами, нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які вражають мирні міста ракетами.

Основне про обстріли в Одесі

Інформацію про обстріл міста повідомила міська рада Одеси. Російські окупанти влучили в об'єкти інфраструктури. За словами одеського депутата Петра Обухова, ворог вдарив по місту крилатими ракетами та потрапив у житлову будівлю.

Людей просять не поширювати фото чи відео, на яких можна буде розпізнати місце удару. Загроза нових ракетних атак залишається, адже ворог не може підійти до міста.

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