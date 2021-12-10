Єдина надія – тиск США на Росію, – Гармаш про глухий кут у перемовинах з Кремлем

Зрушення у питаннях обміну полоненими та перемир'я на Донбасі досі нема – Москва наполягає на своїх умовах. Водночас результати може принести тиск на Росію з боку США.

Про це в ефірі 24 каналу розповів представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. За його словами, Москва висуває лише одну вимогу – це суб'єктивізація ОРДЛО як сторони конфлікту, тобто все зводиться до цього.

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За інформацією Сергія Гармаша, на засіданні ТКГ 8 грудня українська сторона пропонувала віддати 24 людей зі списку окупантів, в обмін просили повернути жінок і важко хворих полонених.

"Ми отримали у відповідь заяву про те, що всі питання "мають розв'язуватись комплексно". Тобто вони хочуть отримати політичне врегулювання, а потім вже вести обмін полоненими", – сказав Сергій Гармаш.

Росія показала, що не хоче перемир'я, – Гармаш

Він додав, що Росія прив'язує гуманітарні питання до своїх політичних ультиматумів.

Єдина надія тут дійсно на тиск США на Росію. Думаю, що воно можливе. Поки що Росія намагається посилювати конфронтацію, щоб ефективніше вести перемовини. Сергій Гармаш Представник Донецької області у Тристоронній контактній групі

Водночас він повідомив, що на позачерговому засіданні ТКГ, де обговорювали питання перемир'я, Росія показала, що насправді перемир'я не хоче.

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