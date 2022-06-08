Єдиний авіаносець Росії "Адмірал Кузнєцов", відомий як "корабель сорому", не можуть зремонтувати

Флот Росії продовжує залишатись без єдиного свого авіаносця "Адмірал Кузнєцов". А все тому, що на його ремонт підуть ще кілька років.

Відповідну інформацію розповіли джерела в оборонному відомстві країни-агресорки. Якщо ж говорити про завершення ремонту, то воно затримується. Тож судно можуть знову вивести на воду, але щонайраніше у 2024 році.

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"Адмірал Кузнєцов" мав запрацювати у 2023 році

Відомо, що судно спустили на воду ще у 1985 році. Кілька років тому "Адмірал Кузнєцов" відправили на ремонт. Його мали б повернути до строю у 2023 році, але в Росії досі не можуть дати собі раду з приведенням його до ладу. Майстри, які займаються лагодженням авіаносця, виявили проблеми у його роботі. Тому доводиться затримати судно у доку довше.

"Адмірал Кузнєцов" спалахнув у 2019 році

що спочатку мовилось про те, що "Адмірал Кузнєцов" вийде на воду у 2021 році. Пізніше дату посунули вже до 2023.

Наприкінці 2019 року стало відомо про пожежу на авіаносці "Адмірал Кузнєцов". 12 грудня загорівся борт авіаносця. Внаслідок цього загинув один російський військовослужбовець, а ще 12 зазнали поранень.

І навіть під час ремонту російські умільці змогли добити судно. Торік воно зазнало пошкоджень, коли майстри займались лагодженням. Тоді затонув плавучий док, який утримував судно. Ба більше, на палубу ще й упав кран.

Авіаносець не просто так став "кораблем ганьби"

Цю назву він отримав завдяки колишньому міністрові оборони Великої Британії Майклу Феллону. Він у 2017 році обізвав російське судно "кораблем ганьби". А все тому, що пройшов цей авіаносець поблизу англійського узбережжя та викидав клуби чорного диму.

Атаки з Чорного моря все ще можливі

Про це свідчать дані оперативного командування "Південь". Відомо, що в акваторії Чорного моря перебуває 4 кораблі та підводний човен армії Росії. Усі вони споряджені 36 крилатими ракетами.

Тож надзвичайно важливо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунала сирена – вирушайте негайно до укриття. Цей простий крок може врятувати вам життя.

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