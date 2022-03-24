Єдиний автомобільний міст до Чернігова зруйнував ворог: гуманітарні вантажі таки доставляють

Напередодні окупанти знищили єдиний автомобільний міст, який з'єднував Чернігів із Києвом. Попри надзвичайно складну ситуацію, в обласний центр таки доставляють вантажі. Проте як саме – тримають в таємниці.

Про те, як живе Чернігів, що перебуває під постійним ворожим обстрілом, розповів голова ОВА В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що доставлення гуманітарного вантажу організували.

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Ми продовжуємо працювати, – Чаус

Не стало автомобільного мосту. Єдиного мосту, що з'єднував нас із Києвом. Але ми працюємо, все буде добре,

– запевнив голова ОВА.

Після знищення мосту, будь-які виїзди місцевого населення з Чернігова припинились. В'ячеслав Чаус не зміг уточнити, як довго це триватиме.

У місто ворог не заходить

У місто окупаційні війська не заходять, українські захисники успішно відбивають атаки ворога. Проте диверсантів у місті часом доводиться ловити. Голова ОВА запевнив, що рівень патріотизму і спротиву у місцевого населення дуже високий.

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У Чернігові – дуже важка ситуація. Місто залишається без електрики та, відповідно, без водо– і теплопостачання. Частково є газопостачання. Люди укриваються у підвалах, їм не вистачає харчів.