Єдиний податок – добровільний: Шмигаль про ФОПів 1 і 2 групи

Фізичні особи-підприємці 1 та 2 груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі.

Про це мовиться у законопроєкті №7137-д про податкові стимули, який Верховна Рада прийняла за основу та в цілому. На цьому наголосив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал.

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Також фізичні особи-підприємці не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників. Це замість них зробить держава.

Якщо є можливість та розуміння необхідності підтримати Україну – сплачуйте,

– підкреслив прем'єр.

На період воєнного стану ФОПи також не сплачуватимуть ЄСВ, якщо не отримують доходу.

Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.

Інші положення закону

Раніше Кабмін планував звільнити від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення.

Крім цього, Верховна Рада звільнила споживачів від відповідальності перед кредитодавцем щодо споживчих кредитів, а також звільнила від сплати ПДФО допомогу постраждалим від російської агресії.

Також буде скасований акциз на пальне, а ставку ПДВ по цих позиціях зменшать з 20% до 7%.

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