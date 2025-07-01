Єдиний реєстр військовослужбовців запрацює у 2025 році: що варто знати

У 2025 році в Україні створять нову цифрову систему – Єдиний державний реєстр військовослужбовців. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада, а далі його направили на підпис президенту. Ця ініціатива має стати кроком до повної цифровізації сектору оборони.

Реєстр працюватиме винятково в Україні, під наглядом Центру реагування на кіберінциденти. Уся інформація буде захищена та використовуватиметься лише в межах законних повноважень. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Міністерство оборони України.

Дивіться також Мобілізація з 1 липня: хто зобов'язаний стати на військовий облік

Яку інформацію збиратиме новий реєстр

У реєстрі збиратимуться лише базові дані про військовослужбовців – без деталізації місця служби чи спеціальності. Це дозволить автоматично підтверджувати статус військового під час отримання пільг, оформлення субсидій, кредитів чи дозволів на зброю.

Інформація, що зберігатиметься:

унікальний ідентифікатор (Military ID);

підтвердження служби для соціальних послуг (замість форми №5 довідка про проходження військової служби);

терміни служби та наявність контракту.

Міністерство оборони України буде і держателем, і адміністратором реєстру. У відомстві також відповідатимуть за створення політики щодо його ведення, оновлення, перевірку інформації та взаємодію з іншими державними базами. Доступ до реєстру матимуть лише уповноважені органи для виконання службових повноважень. Медичні дані можна буде використовувати лише для визначення придатності до служби.

Як функціонуватиме цифрова екосистема:

У межах цифровізації:

буде створено окрему базу даних про військових;

запровадять електронний військовий квиток у додатку "Армія+";

запрацює унікальний Military ID – цифровий ідентифікатор військовослужбовця;

надаватимуться довідки та послуги без рапортів чи особистих звернень.

МОУ також інформуватиме кожного військовослужбовця про всі зміни в реєстрі або запити до його особистих даних.

Які терміни зберігання даних

Згідно з ухваленим законом, дані про осіб, звільнених зі служби, зберігатимуться до досягнення ними граничного віку. Інформацію про загиблих зберігатимуть протягом 25 років.

МОУ окремо повідомить про запуск реєстру на своєму офіційному сайті. Уряд має 6 місяців, щоб привести у відповідність до нового закону всі нормативні акти.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що новий реєстр дозволить побудувати екосистему швидких і зручних послуг для військових, й створювати якісну та точну аналітику для Генерального штабу та Міністерства оборони.

Це про зручність, безпеку і справедливий сервіс для кожного, хто служить,

– наголосив міністр.

Заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко додала, що ухвалення закону – це прямий запит від військових і суспільства. Вона наголосила, що питання мають вирішуватись не в чергах, а за хвилини – прозоро і зручно.