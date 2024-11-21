Критично важливо: чому Україні потрібен Єдиний реєстр військовослужбовців

Нам потрібен Єдиний реєстр військовослужбовців для прозорого обліку військових та ефективної взаємодії між різними системами Міноборони та іншими державними органами.

Це дозволить нарешті запустити критичні проєкти з управління військами, спростити армійську бюрократію й бути більш системними. Про це заявив Масі Найєм, повідомляє 24 Канал.

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Що дасть впровадження Єдиного реєстру військовослужбовців

Дозволить запровадити унікальну ідентифікацію кожного військового і пришвидшити отримання адміністративних і соціальних послуг для військових та їхніх родин.

Забезпечить інтеграцію реєстру з іншими системами, наприклад, Армією+. Дозволить військовим швидше і більш комплексно взаємодіяти із безпосереднім командуванням та іншими системами Мінсоцполітики та Мінветеранів.

Важливо, що під час обміну чутливі дані військових будуть всебічно захищені, оскільки це буде відбуватися завдяки єдиному ідентифікатору Military ID.

Обмін інформацією між військовозобов'язаними та реєстром дозволить налагодити документообіг. Це унеможливить такі ситуації, як, наприклад, коли чинний військовий змушений постійно взаємодіяти з ТЦК та СП, бо помилково фіксується там як у розшуку.

Зараз законопроєкт 12066 зареєстровано і очікується його розгляд парламентом у першому читанні. Я знаю, що ширяться якісь чутки про те, що цей реєстр непотрібний. Але це дуже критична ланка між реєстром "Оберіг" та Єдиним державним реєстром ветеранів.

Від себе хочу висловити публічну підтримку цій ініціативі, яка вже давно назріла.