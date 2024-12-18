Єдиний реєстр військових та зміна передачі даних для мобілізації: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна рада України ухвалила законопроєкт №12066 щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. Рішення прийняли у другому читанні на голосуванні в середу, 18 грудня.

Відповідну інформацію підтвердили народні депутати Ярослав Железняк та Павло Фролов, а також заступниця міністра оборони з цифрового розвитку Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Про що йдеться у законопроєкті

"За" проголосувало 254 нардепи.

Законопроєкт передбачає створення єдиної бази даних про військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту.

Держателем Єдиного державного реєстру військовослужбовців буде Міноборони, на яке покладено функції його адміністрування.

Присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора (Military ID) забезпечить однозначну ідентифікацію військовослужбовця. Цей ідентифікатор буде використовуватися у сфері національної безпеки та оборони в єдиній інформаційній системі Міністерства оборони та на Державному вебпорталі електронних публічних послуг.

Єдиний унікальний електронний ідентифікатор також стане основою для надання електронних публічних послуг, зокрема адміністративних і соціальних послуг військовослужбовцям та членам їхніх сімей.

Удосконалення порядку функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачає забезпечення інформаційної взаємодії між цим реєстром і Електронною системою охорони здоров’я.

Це дозволить Міноборони отримувати визначені законом відомості про результати медичних оглядів призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Як законопроєкт спростить бюрократичну тяганину

Ми впевнені, що це історичне голосування. Нарешті наша країна отримає реєстр військовослужбовців. Я вдячна народним депутатам за підтримку,

– каже Чорногоренко.

За її словами, новий реєстр буде сучасним та структурованим, з децентралізованою архітектурою, і не міститиме жодної чутливої інформації про людину, що служить.

Інформація буде приходити не днями й тижнями, а за лічені секунди. Не треба буде ганяти наших військових з папірцями, не треба буде змушувати їх стояти з довідками біля ТЦК,

– додає заступниця міністра оборони.

Також вона зазначила, що перед запуском реєстру буде пройдено всю необхідну сертифікацію комплексної системи захисту інформації та перевірки за стандартами НАТО.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Верховна Рада не підтримала скандальний законопроєкт №10242. Він передбачав посилення відповідальності за розповсюдження інформації, яка оброблюється в публічних електронних реєстрах. Законопроєкт викликав критику від медійників через загрози для свободи слова і захисту журналістських джерел.