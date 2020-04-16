Єдиний рахунок в Україні: як зміниться сплата податків

Всі податки в одному місці. Це нововведення чекає на українців вже з наступного року. Розповідаємо як це працюватиме та як платити податки зараз.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" № 559-IX остаточно ухвалили. 16 квітня його підписав президент Зеленський.

До теми Зеленський підписав закон про єдиний рахунок для сплати податків

Які податки можна сплатити через єдиний рахунок?

Податок на прибуток підприємств;

ПДФО (Податок на доходи фізичних осіб);

ЄСВ (Єдиний соціальний внесок);

Єдиний податок;

Рентну плату;

Податковий борг за такими податками.

Проте єдиний рахунок все ж не є єдиним для всіх видів податків. Його не можна використати для сплати ПДВ та акцизного податку з пального та спирту. Для цього є дві інші спеціальні системи електронного адміністрування.

Єдиний рахунок також не можна буде використати для сплати частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними підприємствами та їхніми об’єднаннями.

Як відкрити єдиний рахунок?

Важливо розуміти, що прийняття цього закону не переводить усіх платників податку на нову систему. Це рішення добровільне, а тому потрібно самостійно відкрити цей рахунок.

Потрібно подати заявку до Податкової служби через свій електронний кабінет. Рахунок відкриють упродовж дня і його можна буде використовувати. Натомість припинити його можна не раніше 1 січня наступного року після подачі заяви. Податкова служба буде надсилати Казначейству всі необхідні дані про платника для перерахування його податкових платежів.

Доступ до єдиного рахунку платник матиме через свій електронний кабінет.

Як відбувається перерахунок грошей?

Щоб сплатити податки потрібно подати до банку розрахунковий документ про перерахування на єдиний рахунок відповідної суми грошей. Саме цей момент і вважатиметься виконанням обов'язку по сплаті податків. Все решта – за Податковою. Маючи у розпорядженні гроші платника, Податкова служба сама формує необхідні реєстри, зокрема платіжні реквізити отримувачів та надсилає їх Казначейству.

Платник податків може поповнювати свій рахунок у будь-який момент. Це можна зробити банківським переказом зі своєї картки, у касі банку, терміналі чи скориставшись іншим платіжним пристроєм. Коли гроші є на вашому рахунку, податки сплачуються в певному порядку. Спочатку це ЄСВ та податкові борги, а вже потім зараховуються платежі за інші податки.

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Для чого створили єдиний рахунок?

Основна мета закону – спростити процедуру сплати податків і зборів та єдиного соціального внеску.

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев пояснив, що закон покликаний вирішити проблему переплати податків підприємцями, коли на одному рахунку – переплата, на іншому – недоплата, а підприємця все одно штрафують.

Завдяки єдиному рахунку платники податків витрачатимуть менше свого часу на формування платіжних доручень. Крім того, вони матимуть змогу самостійно, в автоматичному режимі, визначати напрямок використання сум помилково або надміру сплачених ними коштів.

Коли закон вступає в дію?

Закон вступає в дію з 1 січня 2021 року. Зауважимо, що закон ухвалили ще у жовтні 2019 року, але згодом президент ветував його і надав свої пропозиції щодо правок. Вдруге за закон голосували 13 квітня і 16 квітня президент Зеленський його підписав.

Які зміни вніс Зеленський?Президент України повернув законопроєкт з двома правками. Перша з них стосується того, що цей законопроєкт укупі з законом про держрегулювання виробництва алкоголю, тютюнових виробів і пального, фактично, встановлює державне регулювання за формуванням цін на тютюнові вироби. Відтак Зеленський пропонує внести зміни в останній закон, щоб уникнути цього.



Друге зауваження президента є більш формальним і стосується того, що у законопроєкті мовиться про "орган доходів і зборів", хоча в Україні є загальнодержавний термін "податковий орган". Тож президент пропонує усунути і цю неточність.

Як сплачувати податки у 2020?

Допоки нова система єдиного рахунку не запрацювала, доведеться сплачувати всі податки окремо. Зокрема цього року запрацювала зручна система сплати податків для ФОПів.

Опендатабот створив можливість для ФОПів сплачувати податки через соцмережі, щоб спростити процес та запобігти помилкам.

В чому проблема традиційних способів сплати податків?Процес сплати податків моментами заплутаний через зміну реквізитів. Державна казначейська служба має більш ніж 430 тисяч рахунків для сплати податків. І вони змінюються щороку.



Така система створює зайві складнощі при сплаті податків. Так, лише у січні 2020 понад 270 тисяч підприємців сплатили податки на вже неіснуючі рахунки. Їх закрили наприкінці року, а підприємці або не дізналися про нові реквізити, або помилково використали старі.

Ми вважаємо, що сплата податків має бути максимально простою: податки мають поступати на єдиний рахунок, а підприємці не мають турбуватися про реквізити та їх зміну,

– зазначив засновник Опендатабот Олексій Іванкін.

Сервіс дозволяє запобігти вписування реквізитів та спрощує процес загалом. Гроші йдуть прямо на єдино правильний рахунок. Таким чином, зазначають ініціатори, підприємцям не нараховуватиметься пеня за несвоєчасну сплату.

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Як сплатити податок через соцмережу?

Для початку потрібно вибрати соцмережу, яка для вас найбільш зручна: Telegram, Messenger, Viber. Після цього у пошуку потрібно ввести OpenDataUA та додати. Дальше потрібно ввести свій ІПН (ідентифікаційний код) та надіслати. Після цього з'явиться ряд функцій: подати звітність, сплатити податки та отримати виписку. Потрібно здати звітність, а потім обрати "Сплатити податки" та відповісти на кілька уточнювальних питань від Опендатабота.

Зауважимо, що цією функцією можуть скористатися лише люди, які мають цифровий електронний підпис.

Які є податкові пільги під час карантину?

ФОПи, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства звільняються від сплати ЄСВ у березні та квітні.



у березні та квітні. ПДФО , який сплачують щорічно, можна сплатити до 1 жовтня 2020 року (раніше треба було сплатити до 1 серпня). А декларацію про ці доходи треба подати до 1 липня (раніше потрібно було до 1 травня).



, який сплачують щорічно, можна сплатити до 1 жовтня 2020 року (раніше треба було сплатити до 1 серпня). А декларацію про ці доходи треба подати до 1 липня (раніше потрібно було до 1 травня). У період з 18 березня по 31 травня цього року скасують штрафи за податкові порушення за винятком страхування життя і пенсійного страхування, відчуження податкової застави, виробництва і обліку пального і спирту, ПДВ, акцизу та ренти.



за винятком страхування життя і пенсійного страхування, відчуження податкової застави, виробництва і обліку пального і спирту, ПДВ, акцизу та ренти. Протягом двох місяців орендарі земельної ділянки комунальної та державної власності, що використовують землю в господарській діяльності не сплачуватимуть за неї.



комунальної та державної власності, що використовують землю в господарській діяльності не сплачуватимуть за неї. Скасували податок на нерухоме майно та нежитлові приміщення протягом березня-квітня.



та нежитлові приміщення протягом березня-квітня. Відтермінували введення обов'язкових РРО, або як їх ще називають, касових апаратів . Тепер підприємці з річним доходом до мільйона гривень до кінця року можуть не використовувати їх.



. Тепер підприємці з річним доходом до мільйона гривень до кінця року можуть не використовувати їх. До кінця місяця, в якому закінчується карантин можна ввозити лікарські засоби та медичні вироби без сплати ПДВ в Україні та мита.



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з певними винятками. Податкова знижка не має обмежень, якщо вона стосується суми коштів або вартості товарів, направлених на боротьбу з вірусом.

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