Єдиною загрозою є Росія, – у Міноборони прокоментували "хімічну зброю на Донбасі"

Росія продовжує поширювати дезінформацію про війну на Донбасі. Держава-агресорка вигадує про провокації з хімічною зброєю. В українському Міноборони вже відреагували на заяви, які лунають з Москви.

Раніше російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив про "невідомі хімікати на Донбасі". Втім, хто саме їх туди привіз – посадовець навіть не уточнював.

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У відомстві держави-агресорки заявляли про нібито "достовірно встановлену присутність понад 120 співробітників американських приватних військових компаній в Авдіївці та Приазовському". Натомість в Міноборони пояснили, що це – умисна дезінформація.

Шойгу цинічно стверджував, що американські приватні військові компанії буцім-то "готують ЗСУ до активних бойових дій". При цьому, ніяких доказів цьому в нього не було.

Україна відреагувала на слова про "невідомі хімікати"

У Міністерстві оборони України згадали й твердження окупантів про "доставку резервів невстановленого хімічного компонента для здійснення провокацій у містах Авдіївка і Лиман". Там запевнили, що це – також брехня.

Єдина загроза миру і безпеці українських громадян і територіям йде від російських окупаційних військ. Вони порушують режим припинення вогню, вбивають українців та блокують роботу міжнародної місії,

– наголосили у відомстві.

Й підкреслили, що війна проти України – це не лише про збройну агресію, але й про інформаційні операції ворога. Мовляв, для Росії – це вже звична практика. У 2018 році там поширювали, наприклад, фейки про "сині діжки з нібито отруйною речовиною у Красногорівці".

США також спростували заяву Шойгу про "хімічну зброю" на Донбасі. Прессекретар Пентагону Джон назвав їх цілком хибним.

Втім, оскільки заяви про "хімікати на Донбасі" лунали на найвищому воєнно-політичному рівні, до них потрібно поставитися з усією серйозністю. "Як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблений у Кремлі", – уточнили в Міноборони.

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