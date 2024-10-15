Більшість українців підтримують ідею однієї Православної Церкви в Україні: кого бачать главою

Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження та з'ясував, що понад 60% опитаних виступають за існування однієї Православної Церкви.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) також проаналізував, що найбільше підтримують єдину православну церкву на Заході й далі на Схід підтримка знижується.

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Що відомо про результати дослідження КМІС

Більшість українців – 61% – підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна Православна Церква. Не підтримують – 16%, а для ще 20% це питання є байдужим,

– з'ясували дослідники.



Як в Україні підтримують ідею єдиної Православної Церкви

Також проаналізували підтримку єдиної Православної Церкви з Заходу та Схід та встановили, що:

на Заході – 71% підтримують єдину Православну Церкву;

далі показник знижується 45% на Сході (на Сході не підтримують – 20%, іншим переважно байдуже).



Більшість людей на Заході підтримують єдину Православну Церкву

Довідка. Такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 20 вересня – 2 жовтня 2024 року.

Серед можливих варіантів об'єднання найбільшою підтримкою користується підхід, коли ієрархи та прості священники УПЦ МП приєднуються до ПЦУ і стають її частиною. Всього 71% респондентів визначилися зі своєю думкою з цього питання, серед них більшість – 78% – підтримали загалом такий підхід (у перерахунку до всього населення це 55%),

– виявили дослідники.

Також 47% серед усіх респондентів та 66% серед тих, хто визначився з думкою з цього питання, вважають, що до ПЦУ можуть приєднатись тільки ієрархи та прості священники УПЦ МП, які не заплямували себе зв'язками з Росією.

"Варіант, коли просто всі ієрархи та священники УПЦ МП приєднуються до ПЦУ та стають її частиною, підтримали лише 8% серед усіх респондентів та 11% серед тих, хто визначився", – мовиться в дослідженні.

На запитання, хто з ієрархів краще відповідає посаді глави єдиної Православної Церкви, однозначне лідерство зберігає Епіфаній – 76% серед тих, хто визначився зі своєю думкою, хотіли б бачити його на чолі єдиної Православної Церкви (50% серед усіх респондентів),

– з'ясували в КМІС.

До речі, у всіх регіонах більшість вважають себе православними та у всіх регіонах найбільше (50% на Заході, 63% у Центрі, 55% на Півдні та 50% на Сході) зараховують себе до Православної Церкви України.



Більшість українців вважають себе православними / інфографіка КМІС

До речі, Верховна Рада схвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, який дозволяє за певних умов забороняти діяльність тих організацій, які пов'язані із Росією. 80% українців підтримують схвалення закону.