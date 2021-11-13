У Єгипті через нашестя скорпіонів постраждали понад 400 людей, є загиблі

На вулицях міста Асуан, що на півдні Єгипту, фіксують велику кількість скорпіонів. Від укусів небезпечних комах загинуло вже троє людей, а ще близько 450 – постраждали.

Все через сильні дощі

Нашестя комах пов'язане із сильним градом та грозою. Дощ вимив з Нілу на вулиці міста безліч скорпіонів.

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Зауважимо, іноді з річки на вулиці вимиває навіть змій.

У єгипетському міністерстві охорони здоров'я розповіли, що медичним пунктам у селах неподалік гір надали додаткові дози протиотрути. Тепер лікарі, які раніше робили вакцинацію від коронавірусу, лікують укуси скорпіонів.

Місцевих мешканців закликали залишатися вдома, а на вулиці уникати місць, де є багато дерев.

Що відомо про укуси скорпіона

За даними академічного центру США Mayo Clinic, укуси скорпіона рідко становлять загрозу для життя. Сильні ускладнення можуть отримати лише маленькі діти та літні люди. Водночас лише близько 30 з понад 1500 видів скорпіонів виробляють отруту, достатньо токсичну, щоб убити людину.

Серед симптомів, які відчуває людина під дією отрути, може бути:

утруднене дихання,

посмикування м'язів,

дивні рухи головою.

Протиотруту використовують як профілактичний захід до появи симптомів, але вона може спрацювати і тоді, коли симптоми вже стали виразними.