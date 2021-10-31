У Єгипті масово отруїлися туристи: чи є серед них українці
Джерело:УНІАН
У єгипетському місті Хургада отруїлись пів сотні людей. В українсьокому МЗС розповіли, чи є серед постраждалих українці.
Мовиться про отруєння в готелі AMC Royal. Про це повідомило російське видання "Інтерфакс" 31 жовтня.
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У Єгипті отруїлись пів сотні людей
40 російських туристів з харчовим отруєнням госпіталізували з готелю у Хургаді. У неділю (мовиться про 31 жовтня – 24 канал) Мінтуризму Єгипту закрило готель,
– повідомили у виданні.
Там також розповіли, що пацієнтів у важкому стані немає. Попередньо відомо, що інцидент трапився через "людські помилки". Згодом російські ЗМІ написали, що генконсул Росії в Хургаді Віктор Воропаєв розповів, що в лікарні перебувають 24 російських туристи, з 6 – випишуть найближчим часом.
Ба більше, туристів вже переселяють в інший готель. У Росспоживнагляді пообіцяли допомогти постраждалим росіянам подати позови до готелю.
В українському МЗС розповіли, чи є серед постраждалих українці
Речник українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що посольство України в Єгипті з'ясовувало інформацію про ймовірну наявність українців серед постраждалих.
За наявною інформацією, українських туристів там не було,
– повідомив речник.
Він додав, що самі громадяни України не зверталися до дипмісії.
Коротко про останні випадки отруєнь
- 17 жовтня стало відомо, що у Росії впродовж кількох днів померли 18 людей через отруєння сурогатним алкоголем. "Підприємці" на одному з ринків міста продавали "спирт на розлив".
- Тиждень перед тим в російському Оренбурзі сталася така ж трагедія – люди труїлися саморобним алкоголем на основі метанолу. Там померли понад 30 людей віком від 36 до 73 років.
- 14 жовтня у селі Водяна Балка Диканської селищної ради, що на Полтавщині, алкоголем отруївся 15-річний юнак. Поліцейські вже не прослуховували у нього ні пульсу, ні дихання. На щастя, правоохоронці врятували хлопця.