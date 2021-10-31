У Єгипті масово отруїлися туристи: чи є серед них українці

У єгипетському місті Хургада отруїлись пів сотні людей. В українсьокому МЗС розповіли, чи є серед постраждалих українці.

Мовиться про отруєння в готелі AMC Royal. Про це повідомило російське видання "Інтерфакс" 31 жовтня.

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У Єгипті отруїлись пів сотні людей

40 російських туристів з харчовим отруєнням госпіталізували з готелю у Хургаді. У неділю (мовиться про 31 жовтня – 24 канал) Мінтуризму Єгипту закрило готель,

– повідомили у виданні.

Там також розповіли, що пацієнтів у важкому стані немає. Попередньо відомо, що інцидент трапився через "людські помилки". Згодом російські ЗМІ написали, що генконсул Росії в Хургаді Віктор Воропаєв розповів, що в лікарні перебувають 24 російських туристи, з 6 – випишуть найближчим часом.

Ба більше, туристів вже переселяють в інший готель. У Росспоживнагляді пообіцяли допомогти постраждалим росіянам подати позови до готелю.

В українському МЗС розповіли, чи є серед постраждалих українці

Речник українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що посольство України в Єгипті з'ясовувало інформацію про ймовірну наявність українців серед постраждалих.

За наявною інформацією, українських туристів там не було,

– повідомив речник.

Він додав, що самі громадяни України не зверталися до дипмісії.

Коротко про останні випадки отруєнь