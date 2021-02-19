У Єгипті під час снорклінгу загинула українка, – ЗМІ

У Єгипті нібито загинула жителька Рівного. Жінка, мовляв, потонула коли займалася снорклінгом.

Що відомо про ймовірну загибель українки у Єгипті

Про смерть українки із посиланням на власні джерела повідомило місцеве видання.

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За даними ЗМІ, загибла відпочивала разом із чоловіком.

Під час снорклінгу чоловік плавав разом з нею, але раптово жінка зникла з поля зору,

– мовиться у повідомленні.

Чоловік нібито одразу покликав рятувальників на допомогу, але врятувати жінку так і не вдалося.

Що саме стало причиною смерті українки – невідомо.

До речі, видання не зазначає, на якому саме єгипетському курорті та коли загинула жінка.

Що таке снорклінг Снорклінг – це вид плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою і, зазвичай, з ластами.



25 жовтня українців і місцевого гіда, які займалися снорклінгом покусала акула. Постраждали мати і син – хлопчику ампутували руку. Також відомо, що у результаті інциденту Снорклінг – це вид плавання під поверхнею води з маскою і дихальною трубкою і, зазвичай, з ластами.25 жовтня українців і місцевого гіда, які займалися снорклінгом покусала акула. Постраждали мати і син – хлопчику ампутували руку. Також відомо, що у результаті інциденту гід залишився без ноги

Офіційної інформації про таку трагедію за кордоном з українкою немає.